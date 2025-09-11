Другие материалы
15.09.2025, 07:10
С 15 сентября россияне могут посещать Китай без визы
15 сентября — Mossovetinfo.ru — С 15 сентября россияне могут посещать Китай без визы в деловых, туристических и иных ц...
13.09.2025, 17:12
Путин в День города приял участие в открытии инфраструктурных объектов Москвы
13 сентября — Mossovetinfo.ru — В ходе посещения Национального космического центра Владимир Путин в режиме видеокон...
11.09.2025, 07:41
В связи с убийством Чарли Кирк в США до вечера воскресенья приспущены флаги
11 сентября -- Mossovetinfo.ru -- В связи с убийством Чарли Кирк в США до вечера воскресенья приспущены флаги, президент...