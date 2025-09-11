 
Актуальные темы: переговоры
Другое     15.09.2025 07:10

С 15 сентября россияне могут посещать Китай без визы

15 сентября — Mossovetinfo.ru — С 15 сентября россияне могут посещать Китай без визы в деловых, туристических и иных целях.

Для совершения поездки гражданину России нужен только действующий заграничный паспорт. Срок действия заграничного паспорта на момент предполагаемой даты выезда из Китая должен составлять не менее шести месяцев.

Оставаться в стране можно до 30 дней. Ограничений по количеству въездов и суммарному сроку пребывания за год нет.

Пробный безвизовый режим для россиян, будет действовать год — до 14 сентября 2026 года.

