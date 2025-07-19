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Другое     24.07.2025 08:47

Си Цзиньпин встретился с председателем Европейского совета и председателем Европейской комиссии в Пекине

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Теги:  Си Цзиньпин  Китай  Пекин  встреча  ЕС  Евросовет  Кошта  Урсулой фон дер Ляйен  Трамп  США  пошлина  торговля  соглашения 

24 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине в четверг в рамках 25-го саммита КНР-ЕС, - сообщает Синьхуа.

За 50 лет со дня проведения дипотношений между Китаем и ЕС были достигнуты плодотворные результаты в области сотрудничества и обмена на благо всего мира и руководители Китая и ЕС должны сделать верный стратегический выбор, который соответствует ожиданиям народов, сказал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин призвал Китай и ЕС обеспечить еще большую стабильность и определенность в мире посредством устойчивых и здоровых двусторонних отношений.

Товарооборот между ЕС и Китаем превышает 2 миллиарда евро в день, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в четверг в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином в рамках саммита ЕС-КНР. ЕС стремится развивать отношения с Китаем, особенно для решения глобальных проблем, хотя и признает наличие разных взглядов по некоторым вопросам, заявил глава Евросовета Антониу Кошта на встрече в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба главы Евросовета.

У нас разные политические и экономические системы. Мы не всегда сходимся во взглядах. Тем не менее, мы заинтересованы в построении конструктивных и стабильных отношений, основанных на уважении международного порядка, сбалансированном взаимодействии и взаимности. Мы стремимся продолжать взаимодействие с Китаем для решения глобальных проблем, - сказал Кошта.

Несколькими часами ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз ведут серьезные дискуссии по вопросам торговой сделки. Он также отметил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающих стадиях переговоров по торговле. «Мы предложили сделку Европейскому союзу, с которым ведем серьезные переговоры, и если они согласятся открыть союз для американского бизнеса, то мы позволим им платить более низкие тарифы», - сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне.

Ранее Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа.

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Теги: 
Си Цзиньпин  Китай  Пекин  встреча  ЕС  Евросовет  Кошта  Урсулой фон дер Ляйен  Трамп  США  пошлина  торговля  соглашения 

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