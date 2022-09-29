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Другое     29.09.2022 10:30

Скидки на квартиры в России достигли 30–40%

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Теги:  недвижимость  квартиры  скидки 

29 сентября. Mossovetinfo.ru - Средние скидки при продаже вторичного жилья в России превысили 6% — такого высокого дисконта не отмечалось как минимум последние три года, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости.

Некоторые собственники из-за срочной продажи квартир готовы уменьшить цену, в особых случаях — на 30–40% от начальной стоимости. По информации директора по маркетингу Time development, есть скидки и в 60%.

Отмечается, что на первичном рынке есть скидки в 30%. В таких предложениях заинтересованы в том числе инвесторы, сказали эксперты.

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Теги: 
недвижимость  квартиры  скидки 

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