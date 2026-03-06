Другие материалы
-
Другое
13.03.2026, 10:01
США сняли ограничения со 100 млн баррелей российской нефти - Дмитриев
13 марта — Mossovetinfo.ru — Около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите подпадают под временное с...
-
Другое
09.03.2026, 13:51
Обострился спор о судьбе замороженных средств от продажи Абрамовичем «Челси»
9 марта — Mossovetinfo.ru — Юристы Абрамовича заявили что правительство Великобритании не обладает необходимой пра...
-
Другое
06.03.2026, 18:21
США выдали Индии на 30 дней лицензию на покупку российской нефти
6 марта — Mossovetinfo.ru — США выдали лицензию на месяц на закупку Индией российской нефти. Об этом заявил глава Мин...