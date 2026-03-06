 
Актуальные темы: переговоры
Другое     13.03.2026 10:01

США сняли ограничения со 100 млн баррелей российской нефти - Дмитриев

13 марта — Mossovetinfo.ru — Около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите подпадают под временное снятие американских ограничений. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным»,— написал Дмитриев в Telegram-канале, комментируя новость о том, что Министерство финансов США сняло санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта.

Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти, заявил журналистам на брифинге заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан. Он отметил, что из заявления США стало известно, что США прекратили бойкот экспорта российской нефти, так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Переговоры будут инициированы министерством энергетики Таиланда, - сказал вице-премьер Таиланда.

Решение властей США на месяц вывести из-под американских санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда к 12 марта, нацелено на снижение стоимости энергоносителя на мировых рынках путем наращивания его предложения, заявил американский министр финансов Скотт.

