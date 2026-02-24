 
Актуальные темы: переговоры
Другое     06.03.2026 18:21

США выдали Индии на 30 дней лицензию на покупку российской нефти

6 марта — Mossovetinfo.ru — США выдали лицензию на месяц на закупку Индией российской нефти. Об этом заявил глава Минэнерго США Крис Райт в эфире телеканала Fox News.

«Это просто прагматично. Изменений в политике относительно России нет, но есть большое число танкеров с российской нефтью вокруг Южной Азии, которые находятся недалеко от индийских НПЗ. Индия и все страны Азии получают много нефти через Ормузский пролив. В этом плане есть проблема. Мы просто хотим прагматичных ответов, чтобы нефть поступала и эти НПЗ могли продолжать работу», - сказал министр.

Лицензия санкционирует закупку Индией в течение 30 дней уже находящейся в танкерах в море российской нефти, которая также предусматривает сделки с нефтепродуктами и поставки сырья, которое было загружено на любые суда до 5 марта включительно.

Решение было принято для снижения давления на мировом рынке нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Также Райт отметил, что США заняты ударами по Ирану, сопровождение судов в Ормузском проливе преждевременно.

Также, по его словам, власти ожидают, что цены на бензин в стране начнут снижаться в течение нескольких недель, а не месяцев.

В августе 2025 года президент Дональд Трамп ввёл 50-процентную пошлину на индийские товары, чтобы наказать страну за покупку российской нефти.

