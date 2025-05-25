 
Актуальные темы: переговоры
Другое     05.06.2025 10:44

Таиланд не будет пересматривать 60-дневный безвизовый режим для россиян в 2025-2026 годах

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Таиланд  безвизовый режим  анкета  миграция  туризм  визы  правила 

5 июня — Mossovetinfo.ru — Таиланд не будет пересматривать в 2025-2026 годах действующий безвизовый режим для россиян, продолжительность которого составляет 60 дней и не станет сокращать срок безвизового пребывания туристов, включая россиян, до 30 дней. Об этом в ходе туристической выставки-ярмарки Thailand Travel Mart Plus 2025 сообщила журналистам в четверг глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун.

«Это решение еще не принято. Гарантирую, что правила для всех стран остаются прежними и не изменятся в 2025 году. Полагаю, что не изменятся они и в 2026 году», - сообщила Киатпхайбун, чьи слова приводит Интерфакс.

В апреле 2025 года Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават на заседании правительства поручила пересмотреть программу безвизового пребывания иностранных туристов в стране из-за большого числа нарушений, сообщали местные СМИ. Она также поручила министерствам иностранных и внутренних дел, а также министерству туризма и спорта совместно изучить, какое влияние сокращение срока безвизового въезда будет иметь на иностранных туристов. Премьер-министр призвала все три министерства помочь восстановить доверие иностранных инвесторов и туристов.

С 1 мая в Таиланде изменились правила для иностранных туристов: заполнение бумажной анкеты стало невозможным, а обязательным стало заполнение в течение трех дней до въезда цифровой миграционной формы TDAC (Thailand Digital Arrival Card). В анкете необходимо указать ФИО, паспортные данные, цель поездки, профессию, город проживания, место, где турист будет проживать (отель, гостевой дом, дом друзей и пр.), телефон и др. Если иностранный гражданин остается в Таиланде на более чем 90 дней, он должен как можно скорее уведомить в письменном виде сотрудника ближайшего отделения иммиграционной службы о своем месте пребывания. Делать это требуется каждые 90 дней.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Таиланд  безвизовый режим  анкета  миграция  туризм  визы  правила 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:44 Другое Таиланд не будет пересматривать 60-дневный безвизовый режим для россиян в 2025-2026 годах

08:00 Город (Москва и область) 5 и 6 июня будет ограничено движение транспорта в Москве из-за мероприятий Курбан-байрам

21:16 Власть Балицкий доложил Путину что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено

09:22 Происшествия В Запорожской области более 600 тыс. абонентов остаются без электричества после атаки ВСУ

21:57 В мире Полный текст российского меморандума по урегулированию украинского кризиса

Актуальные материалы

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru