Таиланд не будет пересматривать 60-дневный безвизовый режим для россиян в 2025-2026 годах

5 июня — Mossovetinfo.ru — Таиланд не будет пересматривать в 2025-2026 годах действующий безвизовый режим для россиян, продолжительность которого составляет 60 дней и не станет сокращать срок безвизового пребывания туристов, включая россиян, до 30 дней. Об этом в ходе туристической выставки-ярмарки Thailand Travel Mart Plus 2025 сообщила журналистам в четверг глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун.



«Это решение еще не принято. Гарантирую, что правила для всех стран остаются прежними и не изменятся в 2025 году. Полагаю, что не изменятся они и в 2026 году», - сообщила Киатпхайбун, чьи слова приводит Интерфакс.



В апреле 2025 года Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават на заседании правительства поручила пересмотреть программу безвизового пребывания иностранных туристов в стране из-за большого числа нарушений, сообщали местные СМИ. Она также поручила министерствам иностранных и внутренних дел, а также министерству туризма и спорта совместно изучить, какое влияние сокращение срока безвизового въезда будет иметь на иностранных туристов. Премьер-министр призвала все три министерства помочь восстановить доверие иностранных инвесторов и туристов.



С 1 мая в Таиланде изменились правила для иностранных туристов: заполнение бумажной анкеты стало невозможным, а обязательным стало заполнение в течение трех дней до въезда цифровой миграционной формы TDAC (Thailand Digital Arrival Card). В анкете необходимо указать ФИО, паспортные данные, цель поездки, профессию, город проживания, место, где турист будет проживать (отель, гостевой дом, дом друзей и пр.), телефон и др. Если иностранный гражданин остается в Таиланде на более чем 90 дней, он должен как можно скорее уведомить в письменном виде сотрудника ближайшего отделения иммиграционной службы о своем месте пребывания. Делать это требуется каждые 90 дней.