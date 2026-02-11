Другие материалы
-
Другое
20.02.2026, 07:41
Трамп поручит Пентагону опубликовать документы об НЛО и инопланетянах
20 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что поручит Пентагону и другим ведомствам начать ...
-
Другое
14.02.2026, 11:23
Около 3 тыс. интернет-площадок с запрещенными БАД заблокировал Роспотребнадзор
14 февраля — Mossovetinfo.ru — Около 3 тыс. интернет-площадок, – объявления, карточки товаров и страницы интернет-маг...
-
Другое
11.02.2026, 14:55
Кредит Украине на €90 млрд одобрен Европарламентом
11 февраля — Mossovetinfo.ru — Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд, сообщила его председатель Р...