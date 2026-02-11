 
Актуальные темы: переговоры
Другое     20.02.2026 07:41

Трамп поручит Пентагону опубликовать документы об НЛО и инопланетянах

Теги:  Трамп  Обама  Пентагон  НЛО  инопланетяне  заговор 

20 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что поручит Пентагону и другим ведомствам начать публикацию государственных документов, связанных «с инопланетной и внеземной жизнью».

Трампа сообщил, что решение принято из-за «огромного интереса» к этой теме.

В публикации в соцсети Truth Трамп назвал возможное рассекречивание подобных документов «крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами».

Несколькими часами ранее Трамп, отвечая на вопросы журналистов, обвинил Барака Обаму в разглашении секретной информации после недавних заявлений экс-президента о существовании инопланетян.
Бывший президент США Барак Обама своим заявлением о существовании инопланетян раскрыл засекреченные сведения, - заявил Трамп.
«Я могу сказать, что он выдал засекреченную информацию. Он сделал большую ошибку», - добавил американский лидер.

44-ый президент США Барака Обамы 15 февраля в интервью на популярном подкасте, пояснил, что не располагает сведениями о существовании внеземной жизни и в шутку сказал, что инопланетяне «настоящие, но я их не видел, и их не хранят в Зоне 51. Никаких подземных сооружений нет, если только не существует какой-то масштабный заговор, который они скрыли даже от президента Соединённых Штатов».

