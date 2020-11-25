25 ноября. Mossovetinfo.ru – Футбольные клубы ЦСКА и «Спартак» выступили с критикой главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.



Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб просил поберечь спартаковского нападающего Александра Соболева, у которого были проблемы с коленом, и не задействовать его в ноябрьских матчах сборной, однако тренерский штаб сборной не прислушался к просьбе клуба. В результате Соболев усугубил травму и вынужден был лечь на операцию, из-за которой выбыл из игры до весны. Ранее по тому же поводу тренерский и медицинский штаб сборной раскритиковал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.



Во вторник, выступая на телеканале «Матч ТВ» Черчесов заявил, что ему непонятны претензии «Спартака». По словам тренера сборной, он все время был на связи с Федуном. Кроме того, Черчесов выразил удивление тем, что сам Соболев никак не комментирует ситуацию, хотя во время нахождения в сборной Соболев не жаловался на проблемы со здоровьем и говорил, что готов играть.



Кроме того, Черчесов раскритиковал форварда ЦСКА Федора Чалова и игроков «Локомотива» и «Аталанты» братьев Алексея и Антона Миранчуков.



«Чалов и Миранчуки? «Золотому активу», как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они должны слушать, что мы говории и идти вперед. Золотой актив должен что-то делать», - заявил тренер сборной России.



Кроме того, по словам Черчесова форвард «Сочи» Антон Заболотный, приносит сборной больше пользы.



В среду 19 ноября, сборная России в Белграде разгромно проиграла сборной Сербии со счетом 0:5 в матче Лиги Наций и заняла второе место в своей группе. Таким образом, сборная не смогла подняться в дивизион А. Антон Заболотный не реализовал в матче несколько моментов, а Федор Чалов не попал в заявку на игру.



Футбольный клуб ЦСКА опубликовал официальное заявление, в котором назвал высказывания Черчесова в отношении Чалова оскорбительными.



«В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз», - говорится в заявлении ПФК ЦСКА.