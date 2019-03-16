

16 марта. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА обыграл в гостях екатеринбургский «Урал» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.



Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол во втором тайме забил Марио Фернандес.