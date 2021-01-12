12 января. Mossovetinfo.ru – Ученые Кембриджского университета и института Пирбрайта установили, каким образом COVID-19 стал опасен для человека, результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.



Согласно данным исследования, генетические адаптации вируса, которые позволили ему стать патогенным для людей, аналогичны тем, которые вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. Ученые пришли к выводу, что изменения белка вируса происходили исторически, ан протяжении нескольких лет.



Таким образом, ученые предположили существование некоего общего механизма, который позволяет коронавирусам преодолевать видовой барьер и мутировать, переходя от вируса патогенного для животных, к вирусу патогенному для человека.