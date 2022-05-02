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Другое     02.05.2022 21:33

UEFA отстранил сборную России и российские клубы от участия в сезоне 2022–2023

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Теги:  UEFA  УЕФА  Россия  санкции  спорт 

2 мая, Mossovetinfo.ru – По итогам состоявшегося 2 мая заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) национальную сборную России отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23, сообщили в пресс-службе ассоциации.

Другим решением стало отстранение отечественных клубов от еврокубков сезона-2022-23. Также, как «неприемлемая», отклонена заявка России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Исполком УЕФА не принял решение относительно возможного выступления сборной России в квалификационном турнире чемпионата Европы 2024 года.

РФС выразил категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями.

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Теги: 
UEFA  УЕФА  Россия  санкции  спорт 

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