UEFA отстранил сборную России и российские клубы от участия в сезоне 2022–2023

2 мая, Mossovetinfo.ru – По итогам состоявшегося 2 мая заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) национальную сборную России отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23, сообщили в пресс-службе ассоциации.



Другим решением стало отстранение отечественных клубов от еврокубков сезона-2022-23. Также, как «неприемлемая», отклонена заявка России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.



Исполком УЕФА не принял решение относительно возможного выступления сборной России в квалификационном турнире чемпионата Европы 2024 года.



РФС выразил категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями.