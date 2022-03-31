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Другое     31.03.2022 09:13

В Киргизии начались военные учения "Щит - 2002"с применением беспилотных аппаратов "Байрактар"

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Теги:  Киргизия  учения  Байрактар ТБ-2 

31 марта. Mossovetinfo.ru - Военные тактические учения "Калкан - 2022" ("Щит - 2002") начались в Киргизии с применением ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Байрактар ТБ-2", закупленных в Турции в 2021 году, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

Основная цель учений названа отработка слаженности действий силовых структур по уничтожению условного противника, совершившего прорыв на участке государственной границы.

26 марта Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, нанесено четыре удара аппаратом типа "Байрактар ТБ-2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха.

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Теги: 
Киргизия  учения  Байрактар ТБ-2 

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