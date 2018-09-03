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Другое     03.09.2018 17:51

В Москве провели операцию по удалению 20-килограммовой опухоли в животе

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Теги:  операция  здравоохранение  медицина 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве провели операцию по удалению гигантской липосаркомы – гигантской опухи в животе. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, где была проведена операция.

Пациент - 41-летний житель Хабаровска. Опухоль была настолько огромной, что врачи удаляли её частями, каждая из которых весила по 5-6 килограмм. В итоге её общий вес составил более 20 килограмм.

Отмечается, что врачи смогли удалить все очаги злой опухоли.


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Теги: 
операция  здравоохранение  медицина 

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