3 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве провели операцию по удалению гигантской липосаркомы – гигантской опухи в животе. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, где была проведена операция.
Пациент - 41-летний житель Хабаровска. Опухоль была настолько огромной, что врачи удаляли её частями, каждая из которых весила по 5-6 килограмм. В итоге её общий вес составил более 20 килограмм.
Отмечается, что врачи смогли удалить все очаги злой опухоли.
17:51 Другое В Москве провели операцию по удалению 20-килограммовой опухоли в животе
16:46 Город (Москва и область) Мосгорсуд отказался снимать Собянина с выборов мэра Москвы
16:32 Город (Москва и область) Объем ввода недвижимости в Москве вырос почти на 30% за год
15:39 Город (Москва и область) Около 63 тысяч человек намерены проголосовать на выборах Мэра Москвы за городом
10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября
13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство
12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре
19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн