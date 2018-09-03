3 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве провели операцию по удалению гигантской липосаркомы – гигантской опухи в животе. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, где была проведена операция.



Пациент - 41-летний житель Хабаровска. Опухоль была настолько огромной, что врачи удаляли её частями, каждая из которых весила по 5-6 килограмм. В итоге её общий вес составил более 20 килограмм.



Отмечается, что врачи смогли удалить все очаги злой опухоли.