Другие материалы
-
Другое
13.07.2020, 15:21
В России произошел сбой в работе сервисов Google
13 июля. Mossovetinfo.ru – Российские пользователи сообщают о сбое в работе сервисов американской компании Google, следует из данных портала Downdetector. Основные проблемы связаны с работой ...
-
Другое
12.07.2020, 10:39
Открытые водоемы не могут считаться источником передачи COVID-19 - Роспотребнадзор
12 июля. Mossovetinfo.ru – Открытые водоемы не могут считаться источником передачи коронавируса, следует из заявления Роспотребнадзора, которое опубликовал «Интерфакс». Отмечается, что солне...
-
Другое
11.07.2020, 17:06
Facebook планирует запретить политическую рекламу
11 июля, Mossovetinfo.ru - Агентство Bloomberg сообщило о планах руководства IT-корпорации Facebook в преддверии выборов президента США, которые пройдут 3 ноября, запретить политическую рекламу. Со...