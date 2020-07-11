13 июля. Mossovetinfo.ru – Российские пользователи сообщают о сбое в работе сервисов американской компании Google, следует из данных портала Downdetector.



Основные проблемы связаны с работой видеохостинга Youtube. 91% испытывают проблемы с работой портала, 5% отметили проблемы с воспроизведением видеороликов, 3% не могут зайти на свою страницу в видеохостинге.



Кроме того, проблемы отмечены и с основным сайтом Google. 92% испытывают различные проблемы с работой сайта, 7% не могут зайти в свою учетную запись.