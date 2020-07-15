15 июля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН впервые в России сумели получить антитела, которые нейтрализуют коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника по перспективным проектам председателя СО РАН Ольгу Дорохову.



По словам Дороховой, полученные антитела способны предотвращать проникновение короанвируса в клетки человека. Это позволит создавать препараты для лечения и профилактики коронавируса. Кроме того, в дальнейшем полученные антитела помогут в совершенствовании вакцин.



Сообщается, что для получения антител была использована донорская кровь лиц, переболевших коронавирусом, а также «уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов».