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Другое     23.07.2025 08:34

В возрасте 76 лет умер основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн

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Теги:  Оззи Осборн  умер  Black Sabbath  основатель 

23 июля — Mossovetinfo.ru — Во вторник в возрасте 76 лет умер основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн. Об этом, сообщает Sky News, опубликовавшая также заявление семьи музыканта, подписанное его супругой Шэрон и четырьмя детьми.

Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул «Крёстного отца хеви-метала».

Согласно заявлению, Оззи Осборн скончался в кругу семьи. Как сообщает телеканал, у Осборна была болезнь Паркинсона, а в последние годы у него возникли и другие проблемы со здоровьем.

Супруга Осборна Шэрон в феврале заявила, что её муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, но его голос так же хорош, как и всегда.

Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.

После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру. На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн пластинок с его участием.

Три недели назад Осборн сыграл свой прощальный концерт с группой Black Sabbath на фестивале в Бирмингеме в Великобритании. На этот концерт группа собралась в полном составе впервые за 20 лет. Концерт он провел сидя, на видео с этого концерта Осборн сидит на черном троне, опираясь на штангу от микрофона. При этом он взаимодействует со зрителями и поет.


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Теги: 
Оззи Осборн  умер  Black Sabbath  основатель 

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