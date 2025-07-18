В возрасте 76 лет умер основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн

23 июля — Mossovetinfo.ru — Во вторник в возрасте 76 лет умер основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн. Об этом, сообщает Sky News, опубликовавшая также заявление семьи музыканта, подписанное его супругой Шэрон и четырьмя детьми.



Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул «Крёстного отца хеви-метала».



Согласно заявлению, Оззи Осборн скончался в кругу семьи. Как сообщает телеканал, у Осборна была болезнь Паркинсона, а в последние годы у него возникли и другие проблемы со здоровьем.



Супруга Осборна Шэрон в феврале заявила, что её муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, но его голос так же хорош, как и всегда.



Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.



После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру. На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн пластинок с его участием.



Три недели назад Осборн сыграл свой прощальный концерт с группой Black Sabbath на фестивале в Бирмингеме в Великобритании. На этот концерт группа собралась в полном составе впервые за 20 лет. Концерт он провел сидя, на видео с этого концерта Осборн сидит на черном троне, опираясь на штангу от микрофона. При этом он взаимодействует со зрителями и поет.