Валерий Шанцев стал генеральным директором ХК «Динамо» (Москва)

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Бывший заместитель мэра Москвы и экс-губернатор Нижегородской области стал генеральным директором московского хоккейного клуба «Динамо».



«Я глубоко убежден, что у «Динамо» есть все возможности и потенциал, чтобы стать по-настоящему топовым клубом», отметил Валерий Шанцев, чьи слова приводит сайт «Динамо».



Шанцев является членом совета директоров клуба. С 1994 по 2006 год был президентом Федерации хоккея Москвы.