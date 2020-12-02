2 декабря. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения обновила руководство по использованию медицинских масок в период пандемии, руководство опубликовано на официальном сайте организации.



Согласно обновленному руководству, носить медицинские маски необходимо даже на улицах, если нет возможности соблюдать дистанцию хотя бы в метр. Кроме того, маски необходимо носить в помещениях, если там нет возможности соблюдать социальную дистанцию, также в непроветриваемых помещениях - независимо от возможности дистанцирования.



Детям до 5 лет ВОЗ носить маски не рекомендует. Детям в возрасте от 6 до 11 лет носить маску можно если этого требует эпидемиологическая ситуация и они умеют с ней обращаться. Кроме того, необходим контроль со стороны взрослых.



Ранее мэр Москвы продлил до 15 января введенные из-за коронавируса ограничения. На 2 декабря в Москве в результате заражения коронавирусом скончались более 9 тысяч человек.