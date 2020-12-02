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Другое     02.12.2020 16:18

ВОЗ ужесточила правила ношения масок в период пандемии

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Теги:  коронавирус  ВОЗ  маски  масочный режим  ограничения  рекомендации 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения обновила руководство по использованию медицинских масок в период пандемии, руководство опубликовано на официальном сайте организации.

Согласно обновленному руководству, носить медицинские маски необходимо даже на улицах, если нет возможности соблюдать дистанцию хотя бы в метр. Кроме того, маски необходимо носить в помещениях, если там нет возможности соблюдать социальную дистанцию, также в непроветриваемых помещениях - независимо от возможности дистанцирования.

Детям до 5 лет ВОЗ носить маски не рекомендует. Детям в возрасте от 6 до 11 лет носить маску можно если этого требует эпидемиологическая ситуация и они умеют с ней обращаться. Кроме того, необходим контроль со стороны взрослых.

Ранее мэр Москвы продлил до 15 января введенные из-за коронавируса ограничения. На 2 декабря в Москве в результате заражения коронавирусом скончались более 9 тысяч человек.


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Теги: 
коронавирус  ВОЗ  маски  масочный режим  ограничения  рекомендации 

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