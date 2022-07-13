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Другое     13.07.2022 10:50

Замедление роста мирового спроса на нефть в 2023 году прогнозируется ОПЕК

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Теги:  ОПЕК  нефть  спрос  прогноз 

13 июля. Mossovetinfo.ru - В 2023 году мировой спрос на нефть продолжит расти, хотя и более медленными темпами, чем в 2022 году, говорится в опубликованном накануне ежемесячном отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В 2023 году прогнозируется рост мирового спроса на нефть на 2,7 млн баррелей в сутки (б/с). Прогноз на нынешний год прежний - роста спроса 3,4 млн б/с.

Прогноз на нынешний год обоснован ожидаемым устойчивым глобальном экономическом росте на фоне более эффективных мер сдерживания пандемии COVID-19 и понижающими рисками от геополитической неопределенности.

Ранее, в начале июля, рост цен на нефть до $380 за баррель допустил JPMorgan.

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Теги: 
ОПЕК  нефть  спрос  прогноз 

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