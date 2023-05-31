Запрет на ввоз зерна из Украины в пять стран Европы продлен Еврокомиссией до середины сентября

5 июня — Mossovetinfo.ru — Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, продлила до середины сентября запрет на ввоз — зерна пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника — из Украины в пять пограничных стран, сообщает агентство РАР со ссылкой на источники в Брюсселе. Транзит украинской сельхозпродукции через эти страны остается разрешенным, она может обращаться на других европейских рынках свободно.



Ранее ЕС, запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в пять стран: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничительные меры действовали с 2 мая по 5 июня и продлены до середины сентября.



До 2 мая ряд стран, граничащими с Украиной, ввели односторонний запрет импорта зерна из Украины.