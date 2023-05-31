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05.06.2023, 11:21
Запрет на ввоз зерна из Украины в пять стран Европы продлен Еврокомиссией до середины сентября
5 июня — Mossovetinfo.ru — Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, продлила до середины сентября запрет на вв...
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01.06.2023, 14:33
Бортников заявил о беспрецедентных вызовах и угрозах для СНГ
1 июня — Mossovetinfo.ru — Содружество Независимых Государств столкнулось с беспрецедентными вызовами и угрозами. ...
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31.05.2023, 12:54
Уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко». - Минобороны
31 мая — Mossovetinfo.ru — 29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных корабле...