28 декабря. Mossovetinfo.ru – На переходе между станцией МЦК Площадь Гагарина и станцией метро «Ленинский проспект» открылся бесплатный каток для пассажиров, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».



Каток будет открыт до 10 января ежедневно с 10:00 до 22:00.