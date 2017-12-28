28 декабря. Mossovetinfo.ru – На переходе между станцией МЦК Площадь Гагарина и станцией метро «Ленинский проспект» открылся бесплатный каток для пассажиров, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».
Каток будет открыт до 10 января ежедневно с 10:00 до 22:00.
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