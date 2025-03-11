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Город (Москва и область)     13.03.2025 12:44

Девятибалльный шторм ожидается в Москве 14 марта

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13 марта — Mossovetinfo.ru — «14-го марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 м/с с пиком шторма на период с 15 -18 часов, что по шкале Бофорта соответствует «9-бальному шторму»!». Об этом сообщает в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Отмечается, что зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию - от Верхневолжья до Черноземья.

«При таком ветре воздушный поток давит силой до 30-35 килограммов на метр площади и, как правило, ломает ветви и сучья деревьев, клонит деревья к земле, задерживает движение пешехода, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы», пояснил Тишковец.

Циклон накроет Москву ночью 14 марта, он принесет с собой дожди и порывистый ветер – до 20 м/с. Об этом АГН «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Мы ждем циклон, под его влиянием мы окажемся уже сегодня ночью. В ночь с 13 на 14 марта будет облачно, дождь, порывы ветра могут достигать 17 м/с, температура – от плюс 5 до плюс 10. Завтра днем облачно и небольшой дождь, к вечеру возможен мокрый снег, температура – до 17 градусов тепла, ожидается усиление ветра до 20 м/с», – сказал Анатолий Цыганков.

Ночью в пятницу, 14 марта, в столице за шесть часов может выпасть до 20% месячной нормы осадков, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптик добавила, что дождь будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 22 м/с. В субботу в середине дня на верхней границе приземного слоя воздуха температура понизится до отрицательных значений, – написала Позднякова.

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