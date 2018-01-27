27 января. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 9 по 18 февраля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



«Будет интересно и весело. Представления и ярмарки развернутся на центральных площадях, Тверском бульваре, Новом Арбате, в Камергерском переулке и во всех округах столицы», - написал мэр Москвы.