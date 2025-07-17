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Город (Москва и область)     19.07.2025 18:51

Фестиваль «Олимпийская Москва» посетили 150 тыс. человек

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Теги:  Фестиваль «Олимпийская Москва»  Садовое кольцо  талисман  Мишка  Дептранс 

19 июля — Mossovetinfo.ru — Фестиваль «Олимпийская Москва» посетили 150 тыс. человек, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

19 июля в Москве вдоль Садового кольца (перекрытого на протяжении десятков часов - ред.) были организованы 12 тематических площадок, посвященных различным видам спорта, а главными точками притяжения стали Зубовская и Кудринская площади, сообщает Дептранс.

В конце фестиваля (низенько – ред.) над головами зрителей поднялся талисман Олимпийской команды России - надувной Мишка.

Копия олимпийского Мишки на фестивале к 45-летию Олимпиады в Москве, в отличие от своего прообраза из 1980 года, не захотела улетать из столицы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Мишка должен был подняться в московское небо в субботу во время событий, посвященных 45-летию с момента проведения летних Олимпийских игр в Москве. Но, по сообщению организаторов, ветреная погода не позволила талисману отправиться в московское небо. Оригинальный Мишка стал символом церемонии закрытия Олимпийских игр в Москве. Тогда талисман взлетел над стадионом, перелетел реку и приземлился на территории МГУ.

Фестиваль прошел в российской столице при поддержке Департамента транспорта Москвы и Олимпийского комитета России.

19 июля 1980 года в «Лужниках» состоялась торжественная церемония открытия ХХII летних Олимпийских игр.

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Теги: 
Фестиваль «Олимпийская Москва»  Садовое кольцо  талисман  Мишка  Дептранс 

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