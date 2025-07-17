19 июля — Mossovetinfo.ru — Фестиваль «Олимпийская Москва» посетили 150 тыс. человек, сообщили в пресс-службе столично...

18 июля — Mossovetinfo.ru — Московская креативная индустрия в лице 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предприни...

17 июля — Mossovetinfo.ru — 19 июля, суббота, в связи с проведением фестиваля «Олимпийская Москва» и фестиваля бега, дл...