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Город (Москва и область)     02.12.2022 15:04

Глава Минздрава РФ сообщил о локализации вспышки менингита в Подмосковье

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Теги:  Московская область  менингит  вспышка  Истра 

2 декабря, Mossovetinfo.ru - Вспышка инфекционного менингита, зафиксированная в Подмосковье, локализована, сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министр отметил, что данная ситуация "купирована".

28 ноября 2022 года ИА МОССОВЕТ со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило что госпитализировано 11 человек с клинической картиной инфекционного менингита, который выявлен у отдельных работников складского комплекса маркетплейса «OZON», расположенного в г.о. Истра Московской области.

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Теги: 
Московская область  менингит  вспышка  Истра 

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