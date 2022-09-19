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Город (Москва и область)     19.09.2022 07:48

Горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве

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Теги:  Москва  ЖКХ  отопление  горячая линия 

19 сентября. Mossovetinfo.ru - В период включения теплоснабжения контакт-центр Москвы открыл горячую линию по вопросам отопления по телефону: +7 (800) 100-23-29. . Жители смогут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке или других проблемах, сообщается на сайте горадминистрации.

Оставить заявку о неполадках можно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла.

Ранее пресс-служба Мэра и Правительства Москвы сообщила, что в воскресенье, 18 сентября, городские власти начнут пуск тепла в жилые дома.

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Теги: 
Москва  ЖКХ  отопление  горячая линия 

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