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Город (Москва и область)     10.04.2019 08:43

Как отметят День космонавтики на ВДНХ

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Теги:  День космонавтики  ВДНХ 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Большая праздничная программа подготовлена на ВДНХ ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.

«Познавательный фестиваль «Пора в космос», приуроченный ко Дню космонавтики, пройдет на ВДНХ уже в четвертый раз. Готовится интересная и насыщенная программа для всех возрастов. Например, можно будет увидеть, как принимаются данные с метеоспутников, посетить бесплатные лекции, мастер-классы, кинопоказы, спектакли и выставки», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Основной площадкой празднования станет центр «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос», где пройдут космический диктант, бесплатные обзорные экскурсии и фотовыставка.

В парке «Россия – моя история» пройдет акция «Космонавтам вход свободный» в рамках которой однофамильцы Юрия Гагарина, Сергея Королева, Константина Циолковского, Валентины Терешковой, Алексея Леонова, Анатолия Соловьева, Германа Титова, Георгия Гречко, Светланы Савицкой, Юрия Романенко смогут посетить парк бесплатно. Также в парке пройдут демонстрации фильмов о космосе, лекции и мастер-классы на космическую тему.

Праздничные мероприятия пройдут, также в павильоне «Книги» - там пройдет моноспектакль «Циолковский» посвященный знаменитому ученому, а также лекции и мастер-классы на тему астрономии.


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Карта места

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Теги: 
День космонавтики  ВДНХ 

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