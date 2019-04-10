10 апреля. Mossovetinfo.ru – Большая праздничная программа подготовлена на ВДНХ ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.



«Познавательный фестиваль «Пора в космос», приуроченный ко Дню космонавтики, пройдет на ВДНХ уже в четвертый раз. Готовится интересная и насыщенная программа для всех возрастов. Например, можно будет увидеть, как принимаются данные с метеоспутников, посетить бесплатные лекции, мастер-классы, кинопоказы, спектакли и выставки», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Основной площадкой празднования станет центр «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос», где пройдут космический диктант, бесплатные обзорные экскурсии и фотовыставка.



В парке «Россия – моя история» пройдет акция «Космонавтам вход свободный» в рамках которой однофамильцы Юрия Гагарина, Сергея Королева, Константина Циолковского, Валентины Терешковой, Алексея Леонова, Анатолия Соловьева, Германа Титова, Георгия Гречко, Светланы Савицкой, Юрия Романенко смогут посетить парк бесплатно. Также в парке пройдут демонстрации фильмов о космосе, лекции и мастер-классы на космическую тему.



Праздничные мероприятия пройдут, также в павильоне «Книги» - там пройдет моноспектакль «Циолковский» посвященный знаменитому ученому, а также лекции и мастер-классы на тему астрономии.