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Город (Москва и область)     10.11.2020 14:15

Коронавирус: с 13 ноября в Москве вводятся новые ограничения

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Теги:  коронавирус  ограничения  Сергей Собянин  Собянин 

10 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве с 13 ноября по 15 нянваря вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин,

Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты этой категории учащихся будут временно заблокированы. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим.

В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах) а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00.  Вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.

Заведениям, открытым в дневное и вечернее время (до 23.00), рекомендуется продолжить использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников.

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.

Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.

Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных,  просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции  в режиме онлайн.  Ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти.

Временно приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми, при условии, что они расположены в зданиях. Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно.        

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  ограничения  Сергей Собянин  Собянин 

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