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Город (Москва и область)     30.11.2022 20:50

КСП Москвы выявило недостатки в развитии детского здравоохранения

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Теги:  Москва  здравоохранение  дети  власть  эффективность 

30 ноября, Mossovetinfo.ru - Контрольно-счетная палата Москвы по итогам проведенного планового обследования реализации мероприятий Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» по развитию детского здравоохранения направило в Департамент здравоохранения города Москвы информационное письмо для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, сообщается на сайте КСП.

"В результате проведенного обследования установлено следующее.
Управление реализацией программных мероприятий создавало наличие рисков снижения качества и доступности организации медицинской помощи детскому населению, обусловленных недостаточной координацией субъектов государственной и частной систем здравоохранения, а также несоблюдением рекомендованных нормативов организации первичной медико-санитарной помощи детям, включая обеспеченность квалифицированными врачами государственных учреждений здравоохранения города Москвы", - отмечается в сообщении КСП.



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Теги: 
Москва  здравоохранение  дети  власть  эффективность 

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