КСП Москвы выявило недостатки в развитии детского здравоохранения

30 ноября, Mossovetinfo.ru - Контрольно-счетная палата Москвы по итогам проведенного планового обследования реализации мероприятий Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» по развитию детского здравоохранения направило в Департамент здравоохранения города Москвы информационное письмо для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, сообщается на сайте КСП.



"В результате проведенного обследования установлено следующее.

Управление реализацией программных мероприятий создавало наличие рисков снижения качества и доступности организации медицинской помощи детскому населению, обусловленных недостаточной координацией субъектов государственной и частной систем здравоохранения, а также несоблюдением рекомендованных нормативов организации первичной медико-санитарной помощи детям, включая обеспеченность квалифицированными врачами государственных учреждений здравоохранения города Москвы", - отмечается в сообщении КСП.





