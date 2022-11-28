Другие материалы
-
Город (Москва и область)
30.11.2022, 20:50
КСП Москвы выявило недостатки в развитии детского здравоохранения
30 ноября, Mossovetinfo.ru - Контрольно-счетная палата Москвы по итогам проведенного планового обследования реализац...
-
Город (Москва и область)
30.11.2022, 07:42
С 1 по 7 января 2023 года парковка на улицах Москвы будет бесплатной
30 ноября. Mossovetinfo.ru - С 1 по 7 января 2023 года парковка на улицах Москвы будет бесплатной, в то же время парковки со...
-
Город (Москва и область)
28.11.2022, 22:31
Мэр Махачкалы Салман Дадаев переходит на работу в руководство префектуры Москвы
28 ноября. Mossovetinfo.ru - Бывший мэр Махачкалы Салман Дадаев, подавший в отставку в понедельник, займет руководящую...