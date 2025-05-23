МЧС: Сильная жара ожидается в Москве 25 - 26 мая

25 мая — Mossovetinfo.ru — Предупреждение о сильной жаре в Москве 25 и 26 мая, с максимальной температурой воздуха 30 градусов и выше, распространило МЧС.



«В период с 25 по 26 мая местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов и выше. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами. Употребляйте больше воды", - говорится в сообщении МЧС.



Накануне московские власти сообщили, что в столице в условиях жаркой погоды усилено патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий. Сейчас в столице работают 25 поисково-спасательных станций, большинство из них, в акватории Москвы-реки.

