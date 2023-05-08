Места проведения артиллерийских салютов и фейерверков в День Победы 9 мая 2023 года

8 мая - Mossovetinfo.ru - 9 мая в День Победы в 22:00 на 16 площадках по всему городу планируется запустить праздничные салюты.



ИА МОССОВЕТ публикует Места проведения артиллерийских салютов и фейерверков в День Победы 9 мая с Портала открытых данных Правительства Москвы (по состоянию на 18:30 8 мая).



Место запуска праздничных салютов в парке «Победы» № 1 - Парк «Победы» на Поклонной горе, 400 метров от Центрального музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан



Место запуска праздничных салютов в парке «Победы» № 2 Парк «Победы» на Поклонной горе, на холме у входной площадки



Место запуска праздничных салютов «Митино» район Митино улица Рословка, дом 5; На территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»



Место запуска праздничных салютов в парке культуры и отдыха «Измайловский», городок имени Баумана, дом 3; Площадка на берегу «Серебряно-Виноградного» пруда у д. 3



Место запуска праздничных салютов «Зеленоград», район Савёлки, Озёрная аллея, дом 8; Парк «Победы» в городе Зеленограде, нижняя площадка фонтана, на берегу «Большого Городского» пруда



Место запуска праздничных салютов «Лужнецкая набережная» - Лужнецкая набережная, дом 24, корпус 6; На территории Олимпийского комплекса «Лужники», напротив Большой спортивной арены



Место запуска праздничных салютов, площадка Российской оборонной спортивно-технической организации ДОСААФ России по г. Москве - район Кузьминки, улица Заречье, дом 3А, строение 1; площадка Российской оборонной спортивно-технической организации (ДОСААФ России по г. Москве)



Место запуска праздничных салютов «Лианозово» - район Лианозово Новгородская улица, дом 38; В парке «Чермянка», на берегу «Алтуфьевского» пруда



Место запуска праздничных салютов «Всероссийский выставочный центр» - Останкинский район, Сельскохозяйственная улица, дом 23, строение 1; На площади между северными воротами ВВЦ и Сельскохозяйственной улицей



Место запуска праздничных салютов «Обручевский» - Обручевский район, "улица Миклухо-Маклая, дом 6; На территории универсальной спортивной площадки, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов



Место запуска праздничных салютов «Южное Бутово» - район Южное Бутово, улица Адмирала Лазарева, дом 63, корпус; 2500 метров южнее д.63, корп.2 по ул. Адмирала Лазарева, на берегу «Черневского» пруда»,



Место запуска праздничных салютов «Левобережный» - Префектура Северного административного округа города Москвы, район Левобережный, Фестивальная улица



Место запуска праздничных салютов «Троицкий» - поселение Троицк, Физическая улица, владение 11; На территории Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, 300 метров северо-восточнее владения 11



Место запуска праздничных салютов «Борисовские пруды» - район Москворечье-Сабурово, Борисовские пруды, дом 25, корпус 2; Зона набережной реки Москвы, напротив дома 25 корпус 2 по улице Борисовские пруды



Место запуска праздничных салютов «п.Сосенское» - поселение Сосенское, Старопрокшинское шоссе Старопрокшинское шоссе



Места запуска салютов «п.Краснопахорское» - поселение Краснопахорское "Поле вблизи с. Красная Пахра"