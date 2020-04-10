10 апреля. Mossovetinfo.ru – Московские власти приостанавливают заключение контрактов на любые закупки, кроме неотложных. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. В документе отмечается, что вводится временный режим исполнения городского бюджета.



Собянин также сообщил, что на неделю с возможным продлением – ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города.