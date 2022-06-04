 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     04.06.2022 10:32

На ВДНХ начинается летний культурно-образовательный и спортивный сезон

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВДНХ  Сергунина  культура  образование  власть  эффективность 

4 июня. Mossovetinfo.ru - О начале программ летнего культурно-образовательного и спортивного сезона на ВДНХ сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. «Следить за летним расписанием можно на сайте ВДНХ и онлайн-площадках резидентов выставки», - отмечается в сообщении Сергуниной на сайте горадминистрации.

Дети и подростки со вторника по пятницу до 13:00 могут бесплатно посетить новую интерактивную выставку «Фанерон. Город мечты» в центре «Космонавтика и авиация».

До 24 сентября на территории выставки можно освоить различные виды спорта, в том числе: фрисби, футбол, волейбол и шахматы, катание на роликах и игру в городки.

Также организованы концерты, кинопоказы, мастер-классы, экскурсии, лекции.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВДНХ  Сергунина  культура  образование  власть  эффективность 

Возврат к списку

Лента новостей

10:32 Город (Москва и область) На ВДНХ начинается летний культурно-образовательный и спортивный сезон

03:30 Происшествия 13 человек пострадали в ДТП при наезде автобуса на остановку на Ленинградском шоссе

13:35 Общество КПРФ передает Анастасии Удальцовой мандат экс-депутата Госдумы Рашкина

07:55 Город (Москва и область) В Москве началась «ковидная амнистия»

07:46 В мире Таиланд отменил карантин для прибывающих туристов

Актуальные материалы

12:54 В России В Мариуполе за последние сутки сдались в плен еще 694 боевика – Минобороны

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru