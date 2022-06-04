На ВДНХ начинается летний культурно-образовательный и спортивный сезон

4 июня. Mossovetinfo.ru - О начале программ летнего культурно-образовательного и спортивного сезона на ВДНХ сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. «Следить за летним расписанием можно на сайте ВДНХ и онлайн-площадках резидентов выставки», - отмечается в сообщении Сергуниной на сайте горадминистрации.



Дети и подростки со вторника по пятницу до 13:00 могут бесплатно посетить новую интерактивную выставку «Фанерон. Город мечты» в центре «Космонавтика и авиация».



До 24 сентября на территории выставки можно освоить различные виды спорта, в том числе: фрисби, футбол, волейбол и шахматы, катание на роликах и игру в городки.



Также организованы концерты, кинопоказы, мастер-классы, экскурсии, лекции.