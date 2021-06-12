 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     12.06.2021 17:06

Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Евро-2020  фанзона  Лужники  ограничения 

12 июня. Mossovetinfo.ru - Введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным в субботу 12 июня ограничения по пандемии коронавируса в столице не отразятся на работе фан-зоны Евро-2020 в «Лужниках». Об этом сообщает телеграмм-канал РБК со ссылкой на интервью со ссылкой на интервью главы московского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. Он подчеркнул, что в Лужниках будут соблюдаться все противокоронавирусные меры и ограничения, в том числе ношение масок и социальная дистанция.

«Фанзона в Лужниках будет работать, так как она имеет закрытый контур — как театры и кинотеатры, и там соблюдены все ограничения», - отметил Немерюк. «Рассадка там ограничена 5 тыс мест, на мероприятие была регистрация, но рассчитывают, что придут вообще не более 3,5 тыс человек», - пояснил глава департамента.

Фанзона в «Лужниках» была открыта накануне. Чтобы попасть на ее территорию, болельщикам необходимо предъявить заранее зарегистрированные онлайн-билеты. Организаторы сообщали, что каждые пять минут по громкоговорителю в фан-зоне будут объявлять о том, что необходимо соблюдать все введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции противоэпидемические меры.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Евро-2020  фанзона  Лужники  ограничения 

Возврат к списку

Лента новостей

19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19

19:20 Происшествия Задержана женщина, подозреваемая в похищении 2-летней девочки в г.Видном

18:20 Власть Власти Москвы не планируют снова вводить пропускной режим

17:55 Город (Москва и область) Поликлиники и детские сады с 15 по 19 июня будут работать в обычном режиме

17:06 Город (Москва и область) Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»

Актуальные материалы

19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19

17:06 Город (Москва и область) Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»

15:04 Город (Москва и область) В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса

15:03 Город (Москва и область) Собянин обьявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в Москве

11:46 Город (Москва и область) Тоннели метро от Лианозово до поселка Северный готовы более чем наполовину

21:39 Власть Районные ГБУ «Жилищник» - один из главных раздражителей для москвичей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru