Открыт пешеходный переход между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская - Собянин

4 июня — Mossovetinfo.ru — В понедельник открыт пешеходный переход между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская, «время на пересадку сократилось в два раза — до 4 минут, за счёт этого разгрузится северный вестибюль МЦК», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Открыли «вместе с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым и президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом», отметил мэр Москвы.



Мэр Москвы сообщил, что строительство пешеходной галереи завершило создание крупного московского городского вокзала Кутузовская, где пересекаются 3 линии рельсового транспорта: метро, МЦК и МЦД-4. Рядом также расположена остановка речного электротранспорта — причал «Кутузовский», а жители города с запуском четвёртого диаметра получили новые варианты маршрутов. В сентябре прошлого года появилась прямая и быстрая связь между двумя крупнейшими деловыми кластерами — «Москва-Сити» и штаб-квартирой Сбера, сейчас эта связь стала ещё удобнее.