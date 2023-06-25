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Город (Москва и область)     26.06.2023 09:31

Отменен правовой режим КТО в Москве и Московской области

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Теги:  правовой режим КТО  отмена  контртеррористическая операция 

26 июня — Mossovetinfo.ru — В Москве и Московской области режим контртеррористической операции отменен руководителем контртеррористической операции, начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года , сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

"В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей руководителем контртеррористической операции, начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года", — говорится в сообщении.

"Действовавшие на указанной территории временные ограничения отменены.

На текущий момент на территории Московского региона обстановка стабильная", — также отмечается в сообщении.

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Теги: 
правовой режим КТО  отмена  контртеррористическая операция 

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