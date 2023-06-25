Отменен правовой режим КТО в Москве и Московской области

26 июня — Mossovetinfo.ru — В Москве и Московской области режим контртеррористической операции отменен руководителем контртеррористической операции, начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года , сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.



"В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей руководителем контртеррористической операции, начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года", — говорится в сообщении.



"Действовавшие на указанной территории временные ограничения отменены.



На текущий момент на территории Московского региона обстановка стабильная", — также отмечается в сообщении.