Перекрыты 30 сентября в центре Москвы будут многие улицы и набережные

29 сентября. Mossovetinfo.ru - 30 сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные, сообщают городские власти и обращаются с просьбой отказаться от поездок на личных авто в центр города.



В сообщении уточняется, что с 6:00 будет перекрыто движение на ул. Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 13:00 будет закрыто движение на ул. Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном пер., на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной, с 14:00 будет закрыт проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.



Возможны дополнительные ограничения.

Автомобилистов просят планировать маршруты заранее и обращать внимание на знаки.