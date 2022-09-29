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Город (Москва и область)     29.09.2022 10:48

Перекрыты 30 сентября в центре Москвы будут многие улицы и набережные

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Теги:  Москва  Большой Москворецкий мост  Ильинка  транспорт 

29 сентября. Mossovetinfo.ru - 30 сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные, сообщают городские власти и обращаются с просьбой отказаться от поездок на личных авто в центр города.

В сообщении уточняется, что с 6:00 будет перекрыто движение на ул. Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 13:00 будет закрыто движение на ул. Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном пер., на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной, с 14:00 будет закрыт проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.

Возможны дополнительные ограничения.
Автомобилистов просят планировать маршруты заранее и обращать внимание на знаки.


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Теги: 
Москва  Большой Москворецкий мост  Ильинка  транспорт 

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