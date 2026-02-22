Планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год утвердил Собянин

25 февраля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об итогах деятельности транспортного комплекса в 2025 году и планах на 2026 год.



«Рассмотрели итоги и утвердили планы развития транспортной системы столицы. Основной результат прошлого года – доля поездок на городском транспорте выросла до 70%. Москвичи все чаще пересаживаются с личного транспорта на городской. Если в 2010 году на дорогах было около 3 млн машин в сутки, то в 2025-м уже 2,79 млн. При этом надо учесть, что число зарегистрированных в регионе авто за эти годы выросло на 60% (плюс 3,4 млн машин)», – написал Собянин в мессенджере Max.



«Запустим 11 беспилотных трамваев, что позволит увеличить их количество до 15 единиц. Получим 50 трамваев «Львeнок-Москва», тем самым завершим обновление трамвайного парка. Продолжим развитие трамвайных диаметров – появится маршрут Т2 от МЦД «Новогиреево» до метро «Чертановская», – подчеркнул Собянин.



Между Москвой и Московской областью запустят больше 50 маршрутов, Москва получит более 400 электробусов, и доля экологичного транспорта на маршрутах Мосгортранса достигнет 45%. Общее количество электробусов превысит 3,3 тыс. машин, город закупит

312 вагонов «Москва-2026», продолжится тестирование первого беспилотного поезд метро отечественного производства на базе модели «Москва-2024» на Большой кольцевой линии, создание и реконструкцию московских городских вокзалов.



Собянин отметил постоянное развитие транспортной инфраструктуры и повышение комфорта для пассажиров. В этом году продолжатся работы на всех видах транспорта. В метро будет открыт первый участок новой Рублево-Архангельской линии с пятью станциями – двумя действующими и тремя новыми: «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».



Напомним, что среди главных целей, которые год назад ставились в этой сфере — дальнейшее развитие инфраструктуры Московского метрополитена, расширение трамвайной сети, подготовка к запуску первого беспилотного поезда метро и завершение обновления подвижного состава на Московских центральных диаметрах.