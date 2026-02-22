 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     25.02.2026 10:42

Планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год утвердил Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  агломерация  транспорт  планы  развитие  Собянин 

25 февраля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об итогах деятельности транспортного комплекса в 2025 году и планах на 2026 год.

«Рассмотрели итоги и утвердили планы развития транспортной системы столицы. Основной результат прошлого года – доля поездок на городском транспорте выросла до 70%. Москвичи все чаще пересаживаются с личного транспорта на городской. Если в 2010 году на дорогах было около 3 млн машин в сутки, то в 2025-м уже 2,79 млн. При этом надо учесть, что число зарегистрированных в регионе авто за эти годы выросло на 60% (плюс 3,4 млн машин)», – написал Собянин в мессенджере Max.

«Запустим 11 беспилотных трамваев, что позволит увеличить их количество до 15 единиц. Получим 50 трамваев «Львeнок-Москва», тем самым завершим обновление трамвайного парка. Продолжим развитие трамвайных диаметров – появится маршрут Т2 от МЦД «Новогиреево» до метро «Чертановская», – подчеркнул Собянин.

Между Москвой и Московской областью запустят больше 50 маршрутов, Москва получит более 400 электробусов, и доля экологичного транспорта на маршрутах Мосгортранса достигнет 45%. Общее количество электробусов превысит 3,3 тыс. машин, город закупит
312 вагонов «Москва-2026», продолжится тестирование первого беспилотного поезд метро отечественного производства на базе модели «Москва-2024» на Большой кольцевой линии, создание и реконструкцию московских городских вокзалов.

Собянин отметил постоянное развитие транспортной инфраструктуры и повышение комфорта для пассажиров. В этом году продолжатся работы на всех видах транспорта. В метро будет открыт первый участок новой Рублево-Архангельской линии с пятью станциями – двумя действующими и тремя новыми: «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

Напомним, что среди главных целей, которые год назад ставились в этой сфере — дальнейшее развитие инфраструктуры Московского метрополитена, расширение трамвайной сети, подготовка к запуску первого беспилотного поезда метро и завершение обновления подвижного состава на Московских центральных диаметрах.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  агломерация  транспорт  планы  развитие  Собянин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:42 Город (Москва и область) Планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год утвердил Собянин

10:15 В мире Президент США Дональд Трамп выступил с посланием «О положении в стране»

10:00 Власть Путин выступил на заседании коллегии ФСБ России

11:42 Другое Лондон и Париж активно работают над предоставлением Киеву ядерного оружия - СВР

11:21 В России Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

Актуальные материалы

11:21 В России Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

13:20 В России Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость - Путин, награждение Героев

12:45 Власть ФСБ России сообщает об опасности использования Telegram

20:48 Общество 17 февраля в 2026 году начинается Китайский Новый год - огненной лошади

20:39 Общество Особенно много негатива из-за процессов концентрации приезжих в Москве и Подмосковье - ФАДН

05:58 В России Роскомнадзор полностью ограничил доступ к WhatsApp*

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru