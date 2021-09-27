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Город (Москва и область)     27.09.2021 12:27

Проект вокзала ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург разработают к 2022 году

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Теги:  ВСМ Москва - Санкт-Петербург  строительство  вокзал  ТПУ Рижская 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Проект нового вокзала высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) «Москва - Санкт-Петербург», который планируется построить в составе ТПУ «Рижская», планируется разработать к 2022 году, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская, к 2022 году планируется разработать проектную документацию нового вокзала, а реализацию - к концу 2024 года

Новый вокзал появится в составе ТПУ «Рижская», который объединит две линии метро и три линии МЦД. Это позволит москвичам быстро добраться до вокзала ВСМ-1 из любой части города. Таким образом, ТПУ «Рижская» станет основным транспортным хабом, который будет обеспечивать связи Москвы и Санкт-Петербурга.

Доехать из одного города в другой по ВСМ-1 можно будет всего за 2,5 часа, вместо четырех часов на «Сапсане» как в настоящее время. При этом, в Москве планируется сделать четыре остановки ВСМ-1 - одну в Зеленограде и три в пределах МКАД. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый вокзал для ВСМ-1 будет построен рядом с Ленинградским вокзалом.

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Карта места

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Теги: 
ВСМ Москва - Санкт-Петербург  строительство  вокзал  ТПУ Рижская 

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