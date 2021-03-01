Путепровод построят на Ленинградском шоссе

1 марта. Mossovetinfo.ru – Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект строительства путепровода на Ленинградском шоссе, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.



Новый путепровод будет построен на участке 24-25 километров Ленинградского шоссе. В процессе строительства будут обустроены съезды с Ленинградского шоссе на Международное и Вашутинское шоссе, а также съезды с Международного на Ленинградское шоссе и к торговому центру. Также запланировано обустройство светофоров.



Общая протяженность участка, на котором пройдут строительство и реконструкция, составит 3,37 километра.