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Город (Москва и область)     01.03.2021 14:41

Путепровод построят на Ленинградском шоссе

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Теги:  Ленинградское шоссе  строительство  дороги  путепроводы 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект строительства путепровода на Ленинградском шоссе, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Новый путепровод будет построен на участке 24-25 километров Ленинградского шоссе. В процессе строительства будут обустроены съезды с Ленинградского шоссе на Международное и Вашутинское шоссе, а также съезды с Международного на Ленинградское шоссе и к торговому центру. Также запланировано обустройство светофоров.

Общая протяженность участка, на котором пройдут строительство и реконструкция, составит 3,37 километра.

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Карта места

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Теги: 
Ленинградское шоссе  строительство  дороги  путепроводы 

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