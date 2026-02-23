Другие материалы
-
Город (Москва и область)
25.02.2026, 18:14
Ресину присвоено звание «Почетный гражданин города Москвы»
25 февраля — Mossovetinfo.ru — Депутаты Мосгордумы приняли постановление о присвоении Владимиру Иосифовичу Ресину ...
-
Город (Москва и область)
25.02.2026, 10:42
Планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год утвердил Собянин
25 февраля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об итогах деятельности транспортного комп...
-
Город (Москва и область)
23.02.2026, 07:56
25 БПЛА, летевших на Москву, было перехвачено и уничтожено ПВО накануне с 14.00 до 23.00 мск
23 февраля — Mossovetinfo.ru — В период с 14.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 25 украинс...