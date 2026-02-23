 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     25.02.2026 18:14

Ресину присвоено звание «Почетный гражданин города Москвы»

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Ресин  звание  «Почетный гражданин города Москвы»  Мосгордума  Правительство Москвы 

25 февраля — Mossovetinfo.ru — Депутаты Мосгордумы приняли постановление о присвоении Владимиру Иосифовичу Ресину звания «Почетный гражданин города Москвы», - с учетом многолетней профессиональной деятельности, значительного личного вклада в строительство и развитие инженерной инфраструктуры, сохранение культурного наследия столицы.

Проект постановления был ранее внесен Председателем Московской городской Думы Алексеем Шапошниковым, его единогласно поддержали комиссия Московской городской Думы и Правительства Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы», а также комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

Ресин удостоен звания Героя Труда Российской Федерации, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», дважды лауреатом Государственной премии Российской Федерации, имеет почетные звания «Заслуженный строитель РСФСР» и «Заслуженный инженер России».

Ресин, - депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI, VII и VIII созывов, член партии «Единая Россия». 21 февраля Ресину исполнилось 90 лет.

После отставки Юрия Лужкова с поста мэра в сентябре 2010 года Ресин, до наделения Сергея Собянина полномочиями мэра временно исполнял обязанности мэра столицы и на первом этапе Ресин считался одним из главных претендентов на пост мэра.

В ближайшие дни пройдет церемония вручения Ресину удостоверения и знака «Почетный гражданин города Москвы».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Ресин  звание  «Почетный гражданин города Москвы»  Мосгордума  Правительство Москвы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:14 Город (Москва и область) Ресину присвоено звание «Почетный гражданин города Москвы»

16:56 Власть Работу правительства РФ в 2025 году поддержали все руководители фракций Госдумы - отчет

10:42 Город (Москва и область) Планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год утвердил Собянин

10:15 В мире Президент США Дональд Трамп выступил с посланием «О положении в стране»

10:00 Власть Путин выступил на заседании коллегии ФСБ России

Актуальные материалы

11:21 В России Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

13:20 В России Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость - Путин, награждение Героев

12:45 Власть ФСБ России сообщает об опасности использования Telegram

20:48 Общество 17 февраля в 2026 году начинается Китайский Новый год - огненной лошади

20:39 Общество Особенно много негатива из-за процессов концентрации приезжих в Москве и Подмосковье - ФАДН

05:58 В России Роскомнадзор полностью ограничил доступ к WhatsApp*

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru