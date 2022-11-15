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Город (Москва и область)     15.11.2022 11:51

Росреестр: продажи вторичного жилья в Москве упали за десять месяцев на 21%

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Теги:  Росреестр  жилье  продажи  недвижимость  тренды 

15 ноября. Mossovetinfo.ru - Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за десять месяцев 2022 года упало в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 21% — до 107,8 тысячи, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве.

В частности, управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 11,5 тысячи договоров купли-продажи (мены) жилья, по отношению к сентябрю показатель вырос на 11%, однако к октябрю прошлого года количество сделок сократилось на 23%, указывается в сообщении.

Отметим, что в 2021 году, по данным Росреестра, отмечался заметный рост спроса и сделок с жильем. Как сообщало ИА МОССОВЕТ, В период с января по август 2021 года в Москве было зарегистрировано 88 423 договора долевого участия (ДДУ), сообщается на официальном сайте столичного управления Росреестра. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, и в 1,2 раза больше, чем в январе-августе 2019 года. При этом, на первичном рынке жилья было зафиксировано 58 642 договоров, что на 40% больше, чем в 2020 году (41 729 ДДУ) и на 2,5% больше, чем в 2019 году (57 185 ДДУ).

Также в сентябре 2021 года Росреестр сообщал, что в Москве было зарегистрировано рекордное число сделок по продаже жилья за 7 лет.

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Теги: 
Росреестр  жилье  продажи  недвижимость  тренды 

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