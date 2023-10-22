 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     26.10.2023 09:19

Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  Троицкая линия  проект планировки  Троицк  Ватутинки  ЗИЛ  Коммунарка  Кедровая  Летово  Десна 

26 октября — Mossovetinfo.ru — Утвержден проект планировки участка Троицкой линии метро от станции «Кедровая» до станции «Троицк». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Участок длиной 5,9 км пройдёт вдоль Калужского шоссе и дальше до Октябрьского проспекта в Троицк.
карта схема троицкой линии метро
«Здесь запланированы две станции — «Ватутинки» и «Троицк». С их вводом пассажиры ежедневно смогут экономить в пути до 1,5 часа», - сообщил Собянин.

Также мэр Москвы напомнил, что в июне утверждена планировка участка «Коммунарка — Кедровая» длиной 9,3 км
планировка метро участок Коммунарка Кедровая

Запланированы 4 станции:
— Сосенки — рядом с одноимённой деревней, между Калужским шоссе и улицей Старые Сосенки;
— Летово — недалеко от парка "Летова Тропа" и пересечения улиц Летовского Ополчения и Старые Сосенки, рядом с одноимённой школой;
— Десна — вблизи одноимённой деревни вдоль Калужского шоссе;
— Кедровая — рядом с микрорайоном Центральный в ЖК "Новые Ватутинки".

Около проектируемого участка «Коммунарка — Кедровая» живут и работают порядка 680 тысяч человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25–30 минут.

Собянин также сообщил, что участок от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» активно строится и его планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Троицкая линия метро
Новые станции метро этого участка Троицкой линии улучшат транспортную доступность для больше миллиона жителей 11 районов и 2 поселений Москвы. Они разгрузят южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а также Калужское шоссе.

Для обслуживания Троицкой линии рядом с будущей станцией «Летово» построят электродепо, на новом предприятии будет создано около 1 тысячи рабочих мест.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  Троицкая линия  проект планировки  Троицк  Ватутинки  ЗИЛ  Коммунарка  Кедровая  Летово  Десна 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:57 В России По космической программе Путин поручил собрать уникальные компетенции в кулак

13:16 Другое Рособоронэкспорт представит на Dubai Airshow 2023 новейший комплекс противодействия малоразмерным БПЛА

09:19 Город (Москва и область) Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

09:50 Происшествия Концерн «Покровский» конфискован за коррупционные доходы его бенефициара – «Ъ»

07:53 В России Командующий «Востоком» доложил Шойгу о формировании подразделений БПЛА

Актуальные материалы

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

09:19 В мире Кевин Маккарти снят с поста спикера палаты представителей США

17:03 Город (Москва и область) Собянин 27 сентября 2023 года сформировал новый состав правительства Москвы

18:14 Город (Москва и область) Собянин поручил обновить до конца года все городские программы развития

14:21 Город (Москва и область) Открыто МЦД-4 - (карта-схема, станции)

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru