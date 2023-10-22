26 октября — Mossovetinfo.ru — Утвержден проект планировки участка Троицкой линии метро от станции «Кедровая» до станции «Троицк». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.Участок длиной 5,9 км пройдёт вдоль Калужского шоссе и дальше до Октябрьского проспекта в Троицк.«Здесь запланированы две станции — «Ватутинки» и «Троицк». С их вводом пассажиры ежедневно смогут экономить в пути до 1,5 часа», - сообщил Собянин.Также мэр Москвы напомнил, что в июне утверждена планировка участка «Коммунарка — Кедровая» длиной 9,3 кмЗапланированы 4 станции:— Сосенки — рядом с одноимённой деревней, между Калужским шоссе и улицей Старые Сосенки;— Летово — недалеко от парка "Летова Тропа" и пересечения улиц Летовского Ополчения и Старые Сосенки, рядом с одноимённой школой;— Десна — вблизи одноимённой деревни вдоль Калужского шоссе;— Кедровая — рядом с микрорайоном Центральный в ЖК "Новые Ватутинки".Около проектируемого участка «Коммунарка — Кедровая» живут и работают порядка 680 тысяч человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25–30 минут.Собянин также сообщил, что участок от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» активно строится и его планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.Новые станции метро этого участка Троицкой линии улучшат транспортную доступность для больше миллиона жителей 11 районов и 2 поселений Москвы. Они разгрузят южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а также Калужское шоссе.Для обслуживания Троицкой линии рядом с будущей станцией «Летово» построят электродепо, на новом предприятии будет создано около 1 тысячи рабочих мест.