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Город (Москва и область)     18.06.2021 10:18

Собянин отменил с 21 июня режим нерабочих дней в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин с 21 июня отметил режим выходного дня. Указ опубликован на официальном портале мэр и правительства столицы.

Дополнительные ограничения, введенные в июне, продлены до 29 июня включительно. Кроме того, в столице запрещены массовые мероприятия численностью более 1000 человек.

Собянин ранее объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими, а также ввел новые ограничения. Кроме того, Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. 

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19 

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