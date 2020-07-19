19 июля. Mossovetinfo.ru – Перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала завершен. Об этом сообщает Мосгортранс. Трамвайные пути перенесены ближе к Павелецкому вокзалу. Также здесь обустроен новый поворот – при движении из центра и обратно трамваи смогут поворачивать в сторону метро «Пролетарская».
Маршруты трамвая № 35 и А объединяются в единый маршрут А – трамваи будут ходить от метро «Чистые пруды» через Бульварное кольцо, метро «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Пролетарская» и Большую Калитниковскую улицу до Новоконной площади.
Восстанавливается прежний маршрут трамвая № 38 от Черемушек до 3-й Владимирской улицы через метро «Павелецкая» и «Пролетарская».
Действующий маршрут трамвая № 49 от Нагатино до Новоданиловского проезда остается.
Для трамваев № 3 и 47 вводится новая остановка «Серпуховская Застава» в начале Холодильного переулка (у трамвайного перекрестка).
Автобус № 035 от Павелецкого вокзала до метро «Пролетарская» прекращает свою работу.
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