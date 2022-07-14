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Город (Москва и область)     14.07.2022 13:35

Центр Москвы стал лидером снижения цен на жилье – министр правительства Москвы

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Теги:  Москва  жилье  центр  ЦАО  Пуртов  снижение 

14 июля. Mossovetinfo.ru - В Москве, после повышенного спроса на жилье в конце весны, «началось снижение цен на квартиры, которое продолжилось и в июне», - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«По данным консультантов рынка, больше всего потеряли в цене одно- и двухкомнатные квартиры, которые прежде демонстрировали стабильный рост стоимости, - 2,6% и 2,7% за 1 кв. м соответственно по сравнению с маем. Лидером снижения стал Центральный административный округ, где квадратный метр подешевел на 3%», - сказал Пуртов, чьи слова приводятся на сайте горадминистрации.

В сообщении отмечается, что если в первом квартале 2021 года количество альтернативных сделок (продавец одновременно продает принадлежащую ему квартиру и покупает взамен другую) было около - 40%, то в первом квартале 2022 года доля таких сделок на рынке составила 80%.

Накануне «СберИндекс» сообщил, что средняя цена квадратного метра при покупке квартир на первичном рынке в Москве в мае 2022 года снизилась на 1,5% по сравнению с апрелем. «СберИндекс» рассчитывает среднюю цену квадратного метра на основании фактических сделок, а не цен в объявлениях о продаже, которые зачастую отличаются от реальных.

30 января 2022 года ИА МОССОВЕТ сообщало, что из-за однозначного снижения спроса на квартиры в обозримом будущем цены на квартиры пойдут вниз, либо будут расти гораздо медленнее, чем в два предыдущих года.

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Теги: 
Москва  жилье  центр  ЦАО  Пуртов  снижение 

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