28 февраля — Mossovetinfo.ru — Москва в марте превратится в Венецию, так как влагозапасы в снежном покрове огромны, и воды будет много, сообщили РИА Новости
со ссылкой на мнение ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой.
Также Гидрометцентр прогнозирует, что в течение трех дней некоторые улицы Москвы затопит тающий снег.
Если установится антициклон и солнечная погода, часть снега растает, а часть уйдет сразу в воздух в виде пара за счет процесса возгонки (перехода из твердого состояния в газообразное), и тогда воды горожане даже не увидят. Но если погода будет облачной, то снег будет таять медленнее, а дожди будут его размывать. Как вы понимаете, в любом случае воды будет очень много, и в марте Москва превратится в Венецию, - объяснила Макарова.
Также Марина Макарова рассказала ТАСС
, что высота снежного покрова за выходные и понедельник в Московском регионе уменьшится на 10-15 см из-за оттепели и дождя. «В ближайшие дни мы будем находиться под влиянием северного циклона, он обеспечит нам всплеск тепла при смене календарных сезонов. Количество осадков за период 28 февраля - 2 марта ожидается 5-10 мм. Высота снежного покрова из-за оттепели и дождя может уменьшиться на 10-15 см», - сказала Макарова. Она подчеркнула, что в эти дни ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, местами гололед и ледяной дождь.
По словам синоптика, весь снег, что лежит на газонах и тротуарах, будет таять благодаря не только погоде, но и вмешательству человека из-за добавления в снег реагентов.
Снег с газонов и обочин неизбежно попадает на дороги, вызывая весенние подтопления. Обилие реагентов, добавляемых дворниками и снегоуборочными машинами, ускоряет таяние снега и льда даже при минусовых температурах. Это приводит к образованию снежно-водяной каши, затрудняющей движение транспорта и пешеходов. Хоть этот фактор пока не учитывается в прогнозах, но, возможно, в будущем это изменится, - добавил эксперт.