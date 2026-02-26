 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     28.02.2026 08:24

В Москве и регионе прогнозируются оттепели, дождь и подтопления

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Подмосковье  оттепель  дождь  подтопления 

28 февраля — Mossovetinfo.ru — Москва в марте превратится в Венецию, так как влагозапасы в снежном покрове огромны, и воды будет много, сообщили РИА Новости со ссылкой на мнение ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой.

Также Гидрометцентр прогнозирует, что в течение трех дней некоторые улицы Москвы затопит тающий снег.

Если установится антициклон и солнечная погода, часть снега растает, а часть уйдет сразу в воздух в виде пара за счет процесса возгонки (перехода из твердого состояния в газообразное), и тогда воды горожане даже не увидят. Но если погода будет облачной, то снег будет таять медленнее, а дожди будут его размывать. Как вы понимаете, в любом случае воды будет очень много, и в марте Москва превратится в Венецию, - объяснила Макарова.

Также Марина Макарова рассказала ТАСС, что высота снежного покрова за выходные и понедельник в Московском регионе уменьшится на 10-15 см из-за оттепели и дождя. «В ближайшие дни мы будем находиться под влиянием северного циклона, он обеспечит нам всплеск тепла при смене календарных сезонов. Количество осадков за период 28 февраля - 2 марта ожидается 5-10 мм. Высота снежного покрова из-за оттепели и дождя может уменьшиться на 10-15 см», - сказала Макарова. Она подчеркнула, что в эти дни ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, местами гололед и ледяной дождь.

По словам синоптика, весь снег, что лежит на газонах и тротуарах, будет таять благодаря не только погоде, но и вмешательству человека из-за добавления в снег реагентов.

Снег с газонов и обочин неизбежно попадает на дороги, вызывая весенние подтопления. Обилие реагентов, добавляемых дворниками и снегоуборочными машинами, ускоряет таяние снега и льда даже при минусовых температурах. Это приводит к образованию снежно-водяной каши, затрудняющей движение транспорта и пешеходов. Хоть этот фактор пока не учитывается в прогнозах, но, возможно, в будущем это изменится, - добавил эксперт.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Подмосковье  оттепель  дождь  подтопления 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:24 Город (Москва и область) В Москве и регионе прогнозируются оттепели, дождь и подтопления

18:30 Происшествия Шесть человек арестованы на 15 суток за массовую драку в московском ТРЦ «Щука»

10:01 Город (Москва и область) 29 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены с 14.00 мск 26 февраля до 7.00 мск 27 февраля - Минобороны

19:02 Город (Москва и область) Уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву, - Собянин

15:01 Происшествия Заключен под стражу призывавший к убийствам сотрудников правоохранительных органов - УФСБ

Актуальные материалы

11:21 В России Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

13:20 В России Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость - Путин, награждение Героев

12:45 Власть ФСБ России сообщает об опасности использования Telegram

20:48 Общество 17 февраля в 2026 году начинается Китайский Новый год - огненной лошади

20:39 Общество Особенно много негатива из-за процессов концентрации приезжих в Москве и Подмосковье - ФАДН

05:58 В России Роскомнадзор полностью ограничил доступ к WhatsApp*

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru