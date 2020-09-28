28 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве начали включать отопление в жилых домах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте сообщил, что принял решение о досрочном начале отопительного сезона.
Согласно существующим нормам, отопление в Москве включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов в течение пяти дней. Ранее сообщалось, что В Москве по заявкам начали включать отопление на социальных объектах.
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