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Город (Москва и область)     28.09.2020 09:48

В Москве начали включать отопление в жилых домах

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Теги:  отопление 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве начали включать отопление в жилых домах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте сообщил, что принял решение о досрочном начале отопительного сезона.

Согласно существующим нормам, отопление в Москве включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов в течение пяти дней. Ранее сообщалось, что В Москве по заявкам начали включать отопление на социальных объектах.


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Теги: 
отопление 

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