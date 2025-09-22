 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     23.09.2025 19:54

В Москве приступят к включению отопления в среду, 24 сентября - Собянин

23 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве 24 сентября, в среду, начнут включать отопление, сообщил в мессенджере Max мэр города Сергей Собянин.

«Дорогие жители, город постепенно подходит к зимнему сезону, прощаясь с теплым летом. В эти дни мы не ожидаем аномального перехода на холодную погоду, но, вместе с тем, температура воздуха начинает снижаться. В этой связи уже завтра мы приступаем к включению отопления. В первую очередь тепло подается на социальные объекты: детские садики, школы и больницы, затем и в жилые дома», – сообщил Собянин.

«Включение отопления на всех объектах займет несколько дней», - отметил мэр столицы.

В Москве к осенне-зимнему периоду было подготовлено больше 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов.

С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах на ЖКУ в Москве с 1 июля 2025 года)

