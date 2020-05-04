4 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве прошла репетиция воздушного парада в честь Дня Победы, сообщает «Интерфакс».



В параде будут задействованы истребители пятого поколения Су-57, а также истребители-перехватчики МиГ-31 дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь» и Ту-95 МС, воздушный танкер Ил-78, штурмовики Су-25, самолеты оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35 и Су-30СМ, самолет разведки А-50У, а также вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. Традиционно в параде принимают участие пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30СМ и МиГ-29 и «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник».



Ранее президент России Владимир Путин отложил проведение Парада Победы 9 мая в связи с распространением коронавируса. Однако в Москве и ряде других городов пройдут авиационные парады и прозвучат праздничные салюты.